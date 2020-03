Bandengigant Vredestein gaat mes in 750 banen zetten

Vakbonden reageren geschokt. Volgens de bonden krimpt het personeelsbestand in de fabriek door de ingreep van 1200 naar minder dan de helft. In de onderzoeks- en ontwikkelafdeling van Apollo Vredestein werken daarnaast circa 200 mensen. De bonden zeggen dat het voor hen nog onduidelijk is hoeveel parttimebanen met de ingreep zijn gemoeid. Ze willen snel voor nadere tekst en uitleg om tafel met het bestuur van het bedrijf.

De ingreep is nodig omdat het bedrijf nu verlies lijdt op de banden die in Enschede worden gemaakt. Een woordvoerster benadrukt dat Apollo Vredestein kampt met moeilijke marktomstandigheden.

CNV benadrukt dat de laatste tijd in Enschede steeds minder investeringen werden gedaan door de onderneming. Vredestein kwam in 2012 in handen van de grote Indiase bandemaker Apollo Tyres nadat het Russische moederbedrijf failliet werd verklaard. Vredestein is één van de oudste bandenfabrikanten ter wereld.