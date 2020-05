'Oliekartel OPEC en bondgenoten komen al volgende week bijeen'

De 23 olieproducerende landen moeten beslissen over de productie vanaf juli. In april is namelijk afgesproken om in mei en juni zo'n 10 miljoen vaten per dag minder op te pompen. Dat is ongeveer gelijk aan 10 procent van de wereldwijde oliewinning. Vanaf juli zou de productiebeperking verzwakt moeten worden tot 8 miljoen vaten per dag tot het einde van het jaar. De vraag is of dat voldoende is om de olieprijs te blijven ondersteunen, gezien hoe hard de wereldwijde economie geraakt wordt door de coronacrisis.

OPEC overweegt naar verluidt om de huidige productieverlaging van 10 miljoen vaten per dag vanaf juli met drie maanden te verlengen. Dat kan problematisch zijn voor sommige landen. Nigeria en het staatsoliebedrijf van de Verenigde Arabische Emiraten kondigden bijvoorbeeld al aan vanaf juli meer olie op te pompen.

De huidige productiebeperkingen samen met de aantrekkende vraag naar olie uit China hebben er in de afgelopen weken voor gezorgd dat de olieprijs tot 35 dollar per vat opveerde.