Rechter oordeelt: taxi-cao geldt óók voor Uber

Het Amerikaanse bedrijf doet er, zeggen de bonden en de werkgevers in de taxibranche, alles aan om onder de taxi-cao uit te komen. Uber stapte om die reden eerder al naar de rechtbank in Amsterdam. Die oordeelde vorig najaar dat Uber-chauffeurs geen zelfstandigen zijn maar werknemers. De vakbonden vierden de uitspraak als een overwinning maar Uber ging tegen de uitspraak in hoger beroep.

In de tussentijd moest Uber met de taxivervoerders en de bonden rond de tafel om te kijken hoe het de cao in kon voeren. De gesprekken liepen moeizaam. Begin dit jaar liet Uber weten dat het simpelweg niet lukt. „De overgrote meerderheid van onze chauffeurs wil helemaal niet in loondienst”, aldus directeur Noord-Europa Maurits Schönfeld. Ook vind hij de regels te ingewikkeld en niet toepasbaar voor een platformbedrijf.

Tot ieders verrassing spande Uber eind vorige maand een kort geding aan tegen de Nederlandse staat. De minister van sociale zaken zou de cao ten onrechte algemeen verbindend hebben verklaard. Daardoor moet ook Uber, dat beweert in feite het grootste taxibedrijf van Nederland te zijn, zich aan de cao-regels houden. Terwijl de minister volgens het bedrijf geen rekening heeft gehouden met de aparte positie en niet naar de zelfstandige rijders heeft geluisterd die zeggen ’geen loonslaaf’ te willen zijn.

De rechter blijkt niet gevoelig voor de argumenten van Uber. Ook niet voor de waarschuwing dat de chauffeurs van Uber grote financiële schade oplopen, terwijl Uber misschien uiteindelijk toch aan het langste eind trekt. Hij kan daar niet op vooruitlopen, zegt de rechter. Ook vindt hij dat de minister niet onrechtmatig heeft gehandeld door de cao voor alle bedrijven in de sector te laten gelden, zonder dat ze hierover met Uber heeft overlegd.