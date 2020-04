Column: een collectieve bananenpannenkoekendag

We verlangen collectief terug naar normaal. Ⓒ Hollandse Hoogte

Het is een inside joke onder antropologen en reizigers: „Ik heb een bananenpannenkoekendag.” In elk beetje backpackerslogement op de wereld kun je ze krijgen, bananenpannenkoeken. Met Nutella of zonder. Thuis eet ik echt nooit en never bananenpannenkoeken, maar op reis wel.