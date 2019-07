Beurs: Verlies voor AEX loopt op

Iets voor elf uur stond de AEX 0,4% lager op 577,1 punten. De AMX daalde 1,3% naar 814,6 punten.

De meeste overige Europese beurzen verloren ook terrein. De Duitse DAX en de Franse CAC 40 zakten 0,9% respectievelijk 0,7%.

De indexfutures wezen op een vlakke tot iets lagere opening van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag, na het verdeelde slot op maandag.

In Azië boekten de meeste beurzen winst. De Nikkei-index sloot 0,4% hoger. De Japanse centrale bank verklaarde niet te zullen aarzelen om extra versoepelingsmaatregelen te nemen als de inflatiedoelstelling verder uit het zicht raakt.

Beleggers waren in afwachting van het rentebesluit door de Fed. De vraag is niet of de rente omlaag gaat, maar of er een verlaging van 25 of 50 basispunten komt.

Hoewel het vandaag rustig is op het Nederlandse cijferfront, bepalen bedrijfscijfers de handelsweek eveneens. Apple rapporteert vanavond en in Nederland gaat de aandacht met name uit naar de cijfers van Shell en ING op donderdag.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen belandde Takeaway met een min van 2,7% onderaan. Maandag was het maaltijdenbezorgbedrijf al iets lager gesloten in reactie op het bereikte principeakkoord omtrent de overname van Just Eat.

De banken en verzekeraars stond ook onderin. Zij hebben last van de aanhoudende neergang van de obligatierentes.

ABN Amro, die aankondigde dat Moneyou zijn Belgische spaarportefeuille verkoopt, zakte 2,1%. NN Group en Aegon verloren 1,4%.

Chipmachinefabrikant ASML daalde 0,2%. Zijn klant NXP liet zich voorzichtig uit voor het lopende kwartaal.

Zorgtechnologiebedrijf Philips klom 0,3%, na een koopadvies van de Amerikaanse bank Citi.

Shell kreeg er 0,2% bij. Concurrent BP rapporteerde vanochtend een duidelijk hogere kwartaalwinst.

Midkapper Air France KLM zakte 2,9%, in reactie op de winstwaarschuwing van Lufthansa.

Boskalis verloor 1,2%, na het binnenhalen van een opdracht in Australië tot voorbereidend werk voor de aanleg van een gaspijpleiding.

Smallcap Pharming daalde na de koerssprong op maandag met 2,3%.

FastNed won op de lokale markt 4%, in reactie op zijn halfjaarcijfer. Ruim een maand geleden kende de uitbater van snellaadstations een opmerkelijke start op de Amsterdamse beurs.