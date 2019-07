Trump drukt AEX stevig in rood

Rond 15.40 uur stond de AEX-index 1% lager op 573,5 punten. De AMX daalde 2% naar 809,2 punten. De koersenborden in Frankfurt (-2,2%), Parijs (-1,6%) en Londen (-0,3%) kleurden eveneens rood.

Beleggers reageerden negatief op het nieuws dat het vertrouwen in de economie van de eurozone deze maand is gedaald naar het laagste punt in drie jaar. Het vertrouwen onder ondernemers zakte zelfs naar het laagste peil in bijna zes jaar. „Het gebrek aan vertrouwen dat al langer zichtbaar is op de financiële markten, lijkt nu ook door te dringen tot de reële economie”, zei macro-econoom Stefan Koopman (Rabobank).

De centrale banken staan dan ook klaar om de economie te gaan stimuleren. Terwijl de ECB in september vrijwel zeker in actie komt, is de Amerikaanse Federal Reserve morgenavond aan zet.

„De markten zijn redelijk eensgezind dat de rente in de VS met 25 basispunten wordt verlaagd”, aldus Rabobank-econoom Koopman. „De woorden van Fed-voorzitter Jerome Powell zullen wel scherp worden afgewogen. Hoe ziet hij de Amerikaanse economie erbij liggen en waar legt hij de nadruk op? Legt Powell de nadruk op de sterke consumptie in de VS of op de risico’s voor de Amerikaanse economie? Daar zullen de markten scherp op letten.”

De Amerikaanse beurzen openden vanmiddag 0,5% tot 0,7% in het rood. President Trump haalde hard uit naar China. Hij stelde de Chinezen een slechtere handelsovereenkomst in het vooruitzicht als zij de besprekingen blijven vertragen. „Of helemaal geen deal”, dreigde Trump op zijn geliefde Twitter.

Hoewel het vandaag rustig is aan het Nederlandse cijferfront, bepalen bedrijfscijfers de handelsweek eveneens. Apple rapporteert vanavond en in Nederland gaat de aandacht met name uit naar de cijfers van Shell en ING op donderdag.

De AEX werd vandaag omlaag getrokken door de financiële waarden, die last hadden van de gedaalde rente. ABN Amro zakte 4,1%. Volgens analist Tarik El Mejjad (Bank of America Merrill Lynch) zijn beleggers te optimistisch over het dividend en de winst per aandeel van ABN Amro. ING leverde 3,1% in. Aegon (-2,6%), ASR (-2,5%) en NN (-1,7%) deden eveneens een stevige stap terug.

Takeaway.com (-4,3%) was de grootste daler onder de hoofdfondsen. Maandag was het maaltijdenbezorgbedrijf al 0,5% lager gesloten in reactie op de voorgenomen overname van Just Eat.

ArcelorMittal had last van de opgelaaide handelsspanningen tussen de VS en China. De staalfabrikant verloor 3,5%.

Chipmachinefabrikant ASML daalde 1%. Zijn klant NXP liet zich voorzichtig uit voor het lopende kwartaal.

Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell noteerde vlak. Concurrent BP rapporteerde vanochtend een duidelijk hogere kwartaalwinst. Levensmiddelengigant Unilever klom 0,04%.

In de AMX was bodemonderzoeker Fugro (-4,2%) de grootste verliezer. Air France KLM daalde 2,4%. Het luchtvaartconcern had last van een winstwaarschuwing van Lufthansa.

GrandVision moest 1,1% afstaan op €25,48. Ray-Ban-moederconcern EssilorLuxottica en GrandVision-grootaandeelhouder HAL worden het mogelijk deze week eens over een overname van de brillen- en lenzenverkoper. EssilorLuxottic zou circa €28 per aandeel GrandVision willen betalen.

Smallcapfonds Pharming werd 4,6% afgewaardeerd. Het biotechnologiebedrijf won maandag nog 11%. Pharming kwam vorige week met meevallende halfjaarresultaten.

FastNed won op de lokale markt 0,4%, in reactie op zijn halfjaarcijfers. Ruim een maand geleden kende de uitbater van snellaadstations een opmerkelijke start op de Amsterdamse beurs.

Curetis werd 13,2% meer waard. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat het biotechbedrijf gaat samenwerken met de Bosnische en Servische branches van AKO MED.