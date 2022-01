Beursblog: Dow opent 100 punten hoger

In New York is de Dow Jones hoger gestart. Ook de Nasdaq wint terrein, nu voor de vierde dag op rij. Nieuwe arbeidsmarktcijfers toonden een sterke Amerikaanse economie. De AEX stijgt 0,6%. Vooral de animo om in chipfondsen te stappen draagt bij. Just Eat Takeaway zit ook weer in de lift.