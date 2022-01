Beursblog: inflatieangst duwt Nasdaq 2% omlaag

Op Wall Street gaat de technologiebeurs 1,9% terug. Beleggers in deze aandelen zouden zorgen krijgen over het effect van de oplopende rente, doorgaans slecht voor tech-aandelen. De AEX is in Amsterdam met 0,1% winst gesloten bij 791,33 punten. Besi sloot met 10% koerswinst. Just Eat Takeaway beweegt op geruchten van splitsing of een beursexit.