Beursblog: warm bad bij chips en Takeaway; koude douche PostNL

Door Redactie DFT Kopieer naar clipboard

De AEX houdt rond de lunch de blik opwaarts gericht. Vooral de animo om in chipfondsen te stappen draagt daar sterk aan bij. Just Eat Takeaway zit ook in de lift. In de Midkap gaat PostNL onderuit.