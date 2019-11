Ex-bajesklant houdt economie Amerika overeind

Bedrijven als Microsoft en IBM zetten ex-gedetineerden (niet op de foto) in om vacatures op te vullen. Ⓒ BLOOMBERG

AMSTERDAM - Stuit de sterkste naoorlogse Amerikaanse economische groei op grenzen nu de arbeidsmarkt opdroogt? Bij historisch lage werkloosheid zouden salarissen door gebrek aan personeel volgens economen aanzienlijk sterker moeten stijgen dan ze in werkelijkheid doen. De VS lijken hun stille arbeidsmarktreserves in te zetten: ouderen en miljoenen ex-gedetineerden.