Beursblog: UMG zinkt in sombere AEX; harde landing Air France KLM

Door Redactie DFT

Ferry Roersma, algemeen directeur TRIPLE i, Financial Content BV, opende vandaag de beurs met een slag op de gong om de Week van Belegger in te luiden. Ⓒ Euronext Amsterdam AEX 659.55 -1.47 %

De AEX zakt vrijdagochtend steeds verder weg in reactie op de somberheid over de prestaties van grote Amerikaanse techfondsen. Platenlabel UMG bungelt onderaan na de cijfers. In de Mdikap duikt Air France KLM in reactie op de resultaten.