’Trump hakt snel knoop door over TikTok’

Volgens Witte Huis-adviseur Larry Kudlow is Trump nog alle opties aan het bekijken, zo liet hij donderdag weten in een interview met tv-zender Fox.

Vorige maand gaf Trump nog aan dat de Amerikaanse tak van TikTok voor 20 september verkocht moet zijn, anders wordt de app verboden. Trump heeft vraagtekens gezet over de toegang naar de gegevens van gebruikers.

Om Trump tegmoet te komen, heeft Bytedance, de eigenaar van TikTok, samenwerking gezocht met het Amerikaanse techreus Oracle om een boycot te omzeilen. Daarbij zou een nieuw bedrijf voor de videoapp worden opgericht met een Amerikaanse hoofdkantoor, waarin Oracle een minderheidsbelang van 20% neemt.

Bloomberg bracht een dag eerder nog naar buiten dat Trump niet tevreden zou zijn over de deal van Bytedance met Oracle. Er zouden nog steeds zorgen zijn over de invloed van China. Naar verwachting zal Trump binnen 36 uur de knoop over de toekomst van TikTok in de VS gaan doorhakken.