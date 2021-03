Lage hypotheekrente doet huizenbezitter oversluiten

Dat meldt Hypotheken Data Netwerk. Er werden via het netwerk afgelopen maand circa 45.000 hypotheekaanvragen gedaan. Daarvan waren er 13.000 oversluiters. In februari 2020 was het aantal hypotheekaanvragen iets minder dan 40.000.

Oversluiters kiezen over het algemeen voor zekerheid en zetten hun rente voor 20 jaar vast. Veel hypotheekadviseurs verwachten dat de rente langzaam weer een beetje gaat stijgen.

Gemiddelde rente

De gemiddelde rente op alle in februari afgesloten hypotheken lag op 1,5%, de gemiddelde hypotheeksom voor de oversluiter was €252.000. Een jaar eerder was de gemiddelde rente nog 1,7%, en de gemiddelde hypotheeksom €234.000.

Het aantal doorstromers was in februari juist met 6% afgenomen naar ruim een kwart van de hypotheekaanvragen.

Het aandeel starters is 26%, iets minder dan in januari, toen was het 28%. Dat komt mogelijk doordat veel starters hebben gewacht tot 2021, omdat zij dan geen overdrachtsbelasting meer hoefden te betalen.

