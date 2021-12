Red Bull-rivaal Ineos laat als overnamemachine en sponsor het geld rollen

Premium Video

Meer ongelukken door weinig vlieguren? KLM reageert!

De Britse luchtvaartautoriteit waarschuwde afgelopen weekend voor de lange coronapauze van vliegers. Het zou een rol hebben gespeeld in een incident met een TUI-vlucht. Luchtvaartverslaggever Yteke de Jong gaat in op het bijna-ongeluk en legt uit of dit ook in Nederland een probleem is.