Zo maak je indruk tijdens videocalls: ’Door te staan klinkt je stem beter’

Amsterdam - Een Amerikaanse advocaat verscheen in de digitale rechtbankzitting als kitten: hij kreeg de lollige instellingen bij Zoom niet uitgezet nadat zijn kinderen ermee hadden gespeeld. Nu video-vergaderen in veel bedrijven de gang van zaken is, krijgen ook steeds meer werknemers richtlijnen over hoe zij er voor de webcam bij moeten zitten. Niet als kitten, zoveel is duidelijk. Maar hoe dan wel?