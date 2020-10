Sleutel overnamedeal Hema bij de banken

Jumbo-familie Van Eerd en investeerder Parcom hebben een voorwaardelijke deal gesloten met de obligatiehouders van Hema. Ⓒ ANP

De Hema is door zijn Angelsaksische schuldeisers verkocht en komt weer in Nederlandse handen. Er is een maar; de deal van €440 miljoen is onder voorbehoud van financiering. „Wij hebben er alle vertrouwen in”, zegt Hema-topman Tjeerd Jegen.