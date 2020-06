Miljoenenverlies voor goede doelen door coronacrisis

„De inschatting van onze leden in april was een inkomstenderving van 10 tot 30 procent. Het gaat dan al gauw om tientallen miljoenen”, zegt directeur Margreet Plug van de branchevereniging tegen het FD.

Huis-aan-huis collecteren zat er tijdens de coronacrisis niet in. Ook hardloop-, fiets- of zwemevenementen, waar traditioneel gezien flinke bedragen mee worden opgehaald voor goede doelen, gingen de afgelopen tijd niet door of werden opgeschort.

Evenementen

Op dit moment worden bepaalde activiteiten van goede doelen weer opgestart maar bijvoorbeeld grote evenementen nog niet: „Het is daarom moeilijk nu al te zeggen wat het uiteindelijke verlies aan inkomsten zal zijn”, aldus Plug.

KWF Kankerbestrijding zegt „tientallen miljoenen euro’s” minder inkomsten te hebben gehad, bijvoorbeeld doordat de beklimming van de Alpe d’Huez niet doorging. Een gunstige uitzondering vormt het Leger des Heils, dat juist meer meer binnen heeft gehaald dan begroot.