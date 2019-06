'Handelsoorlog kost honderden miljarden'

IMF-topvrouw Christine Lagarde zegt dat de VS en China zichzelf in de voet schieten. De schade is immers makkelijk te verhelpen door alle opgelegde handelsbarrières weer te schrappen. Ook de sancties die de VS onlangs aan Mexico oplegden vindt ze zorgelijk.

In aanloop naar de G20-top in Japan roept Lagarde de economische grootmachten op de handelsgeschillen bij te leggen en tevens stappen te zetten met het moderniseren van het internationale handelssysteem, om te zorgen dat een handelsoorlog zoals nu niet nog eens kan uitbreken. In de ogen van de IMF-topvrouw zijn bijvoorbeeld de regels bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) over subsidies en intellectuele eigendomsrechten aan vernieuwing toe.