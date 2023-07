Stilstand in zorgsector dreigt na val kabinet, ’We waren net zo blij’

Amsterdam - Met de val van het kabinet dreigen de broodnodige hervormingen en beloofde investeringen in de zorg nog minstens een jaar te zullen uitblijven. Brancheorganisaties en belangenverenigingen maken zich hierover grote zorgen. „Als we nu niet kunnen doorpakken, zijn we straks weer terug bij af.”

Om door te kunnen met de noodzakelijke veranderingen in de zorg, moeten de voorwaarden daarvoor wel geregeld zijn, zegt Ad Melkert van de NVZ. „We kunnen ons geen stilstand veroorloven.” Ⓒ ANP / HH