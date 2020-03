Nieuwe haring zonder partijtjes

Gezien de grote gezondheidsrisico’s en de grote onduidelijkheid in de coronacrisis moet de Hollandse Nieuwe het dit jaar zonder zijn grootste feest doen: de grootschalige netwerkontvangst, de Nationale Haringpartij is afgelast. In een brief aan sponsoren, visdetaillisten, 1000 gasten en vips wijzen voorzitter en voormalig NS-topman Aad Veenman en zijn secretaris, pr-adviseur Henk de Breij erop dat de haringpartij op 24 juni op kasteel De Haar in Haarzuilens alsmede de pre-haringpartij worden verschoven naar 2021. Reden van het nu al verplaatsen van de datum is volgens De Breij, vader van cabaretière Claudia, gelegen in het „aangaan van verplichtingen die na een bepaalde datum veel geld kosten bij een afzegging.” Waarschijnlijk gaat er in ons land dit jaar geen enkele haringpartij door.

Ook de aspergepartijen gaan deze en volgende maand geen van alle door. De Oosterscheldekreeft die gisteren feestelijk binnengehaald zou worden in Zierikzee, zag zijn feestje ’in het water vallen.’ Namens het bestuur van het AmsterdamDiner tegen aids laat Brandon O’Dell weten dat dit spektakel voor 1600 vip-gasten onder wie prinses Mabel wordt verschoven naar 2021. De vastgoedbeurs Provada die plaats zou vinden van 16 tot 18 juni, wordt verplaatst naar 3, 4 en 5 november in de Amsterdamse Rai. De afgelaste opening van het strandseizoen in de bn-ersrijke club Bries te Noordwijk wordt op een nog nader te bepalen datum een groots zomerfeest. Ook de modeshows van Paul Schulten en Mart Visser komen te vervallen.