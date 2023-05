ING ziet winst bijna verviervoudigen door hogere rente

ING deelt daarbij tot eind oktober €1,5 miljard uit aan aandeelhouders via een aandeleninkoopprogramma, zo maakte het bekend. De bank wil via aandeleninkoopprogramma’s de buffer de komende jaren verkleinen tot de CET1-ratio in 2025 12,5% bedraagt. Over de afgelopen maanden steeg de ratio van 14,5 naar 14,8%. Het aandeleninkoopprogramma zal daar ongeveer een half procentpunt vanaf halen.

De bank zette afgelopen kwartaal veel minder geld opzij voor slechte leningen dan een jaar eerder. Vanwege de oorlog die toen uitbrak in Oekraïne werd begin 2022 nog €987 miljoen opzij gezet, en afgelopen kwartaal maar €152 miljoen. Ook dat was een meevaller ten opzichte van de consensus onder analisten, die dachten aan een post van €430 miljoen. Volgens ceo Steven van Rijswijk was de relatief bescheiden voorziening een afspiegeling van de ’kwaliteit van het leningenboek en inclusief enkele vrijvallen uit eerdere voorzieningen’. Hij spreekt in het begeleidend persbericht van ’een goede start’ voor 2023 en ’een sterk eerste kwartaal’.

Hogere rente

Het effect van de renteverhoging van de ECB die met name aan de Nederlandse spaarder maar mondjesmaat werd doorgegeven terwijl de hypotheekklant wel fors meer is gaan betalen, was te zien in de rentebaten van de bank, die met bijna €700 miljoen omhoog schoten naar €4 miljard. In Duitsland hanteert de bank een lokrente van 3%, terwijl spaarders in Nederland slechts 0,75% krijgen.

Het is ook in Duitsland waar ING de grootste aanwas meldt van klanten die meer dan één product bij de bank afnemen. Dat aantal steeg voor de hele bank met ruim 100.000 tot 14,6 miljoen.

Het spaargeld dat bij ING op rekeningen staat, nam over het kwartaal toe met €1,3 miljard, wat eveneens aan een stevige bijdrage uit Duitsland te danken was. In Nederland werd per saldo juist minder op spaarrekeningen bij ING gezet. Inkomsten uit provisies en vergoedingen daalden 4% tot €896 miljoen ondanks nieuwe en hogere tarieven die de bank consumenten heeft opgelegd.

Ratio’s

ING liet ook zien hoe groot het aandeel is van de spaargelden bij zijn retailbank dat onder depositogarantiestelsels valt. Bij de omgevallen Amerikaanse SVB was maar een klein deel van de tegoeden op deze wijze verzekerd, wat ertoe leidde dat rekeninghouders hun geld er snel weghaalden toen er onrust ontstond over de bank.

Bij ING valt 83% van de €435 miljard die spaarders op rekeningen hebben onder depositogarantiestelsels, bleek uit een presentatie. Van de €114 miljard die bedrijven er hebben uitstaan, is 35% op deze manier verzekerd. Dat betekent dat ongeveer €140 miljard van de €549 miljard bij de retailbank buiten depositogarantiestelsels valt. Gemiddeld staat op een rekening van een consument zo’n €15.000.