ING ziet winst bijna verviervoudigen door hogere rente

In plaats van de €2,5 miljard waar in doorsnee op werd gerekend, deelt ING dit jaar €1,5 miljard uit aan aandeelhouders.

Bekijk ook: ABN Amro pakt meer winst op spaargeld

De bank zette afgelopen kwartaal veel minder geld opzij voor slechte leningen dan een jaar eerder. Vanwege de oorlog die toen uitbrak in Oekraïne werd begin 2022 nog €987 miljoen opzij gezet, en afgelopen kwartaal maar €152 miljoen. Ook dat was een meevaller ten opzichte van de consensus onder analisten, die dachten aan een post van €430 miljoen. Volgens ceo Steven van Rijswijk was de relatief bescheiden voorziening een afspiegeling van de ’kwaliteit van het leningenboek en inclusief enkele vrijvallen uit eerdere voorzieningen’.

Hogere rente

Het effect van de renteverhoging van de ECB die met name aan de Nederlandse spaarder maar mondjesmaat werd doorgegeven terwijl de hypotheekklant wel fors meer is gaan betalen, was te zien in de rentebaten van de bank, die met bijna €700 miljoen omhoog schoten naar €4 miljard. In Duitsland hanteert de bank een lokrente van 3%, terwijl spaarders in Nederland slechts 0,75% krijgen.

Het is ook in Duitsland waar ING de grootste aanwas meldt van klanten die meer dan één product bij de bank afnemen. Dat aantal steeg voor de hele bank met ruim 100.000 tot 14,6 miljoen.

Bekijk ook: Consumenten de dupe van groeiend gat tussen spaarrente en hypotheekrente

Het spaargeld dat bij ING op rekeningen staat, nam over het kwartaal toe met €1,3 miljard, wat eveneens aan een stevige bijdrage uit Duitsland te danken was. In Nederland werd per saldo juist minder op spaarrekeningen bij ING gezet. Inkomsten uit provisies en vergoedingen daalden 4% tot €896 miljoen ondanks nieuwe en hogere tarieven die de bank consumenten heeft opgelegd.

Ratio’s

Van Rijswijk spreekt in het begeleidend persbericht van ’een goede start’ voor 2023 en ’een sterk eerste kwartaal’. De CET-ratio, die gebruikt wordt om bepaalde risico’s van de bank te meten, steeg van 14,5% naar 14,8%, waar ING een doel aanhoudt van 12,5%.