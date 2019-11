ACM onderzoekt asfaltbundeling BAM en Heijmans

Eerder maakten Heijmans en BAM bekend de mogelijkheden te onderzoeken om samen een nieuw asfaltbedrijf op te richten. Met de voorgestelde samenwerking willen de bedrijven kennis, kunde en investeringen in vernieuwing van de asfaltproductie samenvoegen, de asfaltketen verduurzamen en de effectiviteit verbeteren.

De ACM heeft de bedrijven eerder te kennen gegeven dat een vergunning voor de asfaltcentrale verplicht is. In twee regio's in het zuidoosten van Nederland zou mogelijk onvoldoende concurrentie overblijven op de wegenbouwmarkt als BAM en Heijmans hun krachten bundelen. Dit wordt nader onderzocht.

Onderzoek afwachten

Het gaat dan om de asfaltcentrales in Helmond en in Stein. Deze zijn in het bezit van BAM, maar ook Heijmans heeft in die regio's asfaltactiviteiten. BAM wilde desgevraagd niet vooruitlopen op het eventueel afstoten van bezittingen om een akkoord te krijgen van de krachtenbundeling. "Laten we eerst het onderzoek afwachten", aldus een BAM-woordvoerder.

Volgens BAM is de gebruikelijke termijn voor een dergelijk onderzoek dertien weken. De bouwer wist dat voor het samenvoegen van de asfaltactiviteiten met Heijmans de nodige hobbels moesten worden genomen. Volgens de zegsman is er ook geen sprake van een vertraging in het proces.