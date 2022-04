Premium Het beste van De Telegraaf

Tips van TV-tuinman Lodewijk Hoekstra Groene rommeltuin kan prima met smal budget: 'Kies lokale planten en maak zelf compost'

Door Willemijn van Benthem

Lodewijk Hoekstra: ’De kille, betonnen tuin met dure sofa’s en plastic vloerkleden, die is verleden tijd.’ Ⓒ ANP / HH

AMSTERDAM - Het is de ’Week van de Groene Tuin’. En dat komt goed uit, want laat groen nou net de trend zijn van dit jaar. TV-tuinman Lodewijk Hoekstra heeft tips om dat budgetvriendelijk en ook nog zelf aan te pakken. „De kille, betonnen tuin met dure sofa’s en plastic vloerkleden, die is verleden tijd.”