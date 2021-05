Goede prestaties PostNL deels eenmalig door corona

Premium Financieel

Inpost steekt zich diep in de schulden met Franse avontuur

Het onlangs in Amsterdam genoteerde Poolse pakketkluisbedrijf Inpost zoekt expansie in Frankrijk. Met de overname van het Franse Mondail Relay wordt naar verwachting een half miljard omzet gekocht, zo meldt topman Rafal Brzoska in gesprek met De Telegraaf bij de publicatie van de jaarcijfers. Daarui...