Records Nasdaq en S&P 500 door koopjesjagers

Fed-voorzitter Jerome Powell kondigde vrijdag aan dat de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten nog dit jaar kan gaan beginnen met het afbouwen van de opkoop van staats- en bedrijfsobligaties waarmee de Fed de economie ondersteunde tijdens de coronacrisis. Zijn bewoordingen waren echter voorzichtiger dan waar beleggers rekening mee hadden gehouden en zij zien nog geen aankondiging tijdens de eerstvolgende beleidsvergadering. Grote techbedrijven als Apple (+3%) en Amazon (+2,2%) profiteerden vandaag van de koopjesjagers.

Technologiebeurs Nasdaq sloot 0,9% hoger. De breed samengestelde S&P 500-index steeg 0,4%. De Dow Jones-index eindigde echter 0,2% lager.

Vanwege orkaan Ida was er ook de nodige aandacht voor de oliesector. Een deel van de olie-industrie in de Golf van Mexico is vanwege Ida stilgelegd. De prijs van een vat Amerikaanse olie ging 0,4% omhoog naar $69,01. De orkaan kan verzekeraars minstens $15 miljard gaan kosten. Maar analisten sluiten niet uit dat de kosten voor verzekeraars kunnen oplopen tot $20 miljard of zelfs meer.

Moderna

Biotechnologiebedrijf Moderna daalde 3%. In Japan werden meer besmette doses van het coronavaccin Spikevax aangetroffen. Mogelijk zijn er een miljoen doses besmet. Van twee mensen wordt vermoed dat ze door de besmette vaccins zijn overleden.

Affirm steeg 47% nadat het een samenwerking met Amazon had aangekondigd. Het fintechbedrijf gaat gespreid betalen mogelijk maken voor klanten van Amazon die meer dan $50 uitgeven.

Het Chinese gamesbedrijf NetEase, dat ook een notering in de VS heeft, zakte 3,4%. China heeft bepaald dat kinderen niet meer dan drie uur per week onlinespelletjes mogen spelen en alleen op vrijdagen, in het weekend en op feestdagen.

Ruimtevaartstart-up Astra Space kelderde 18,7%. Een testlancering van de raket waarmee dat bedrijf satellieten de ruimte in wil vervoeren mislukte. De vlucht van de raket moest na 2,5 minuut voortijdig worden afgebroken.