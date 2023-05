Herverkiezing van president Erdogan haalt Turkse lira verder onderuit

De lira noteerde rond een nieuw dieptepunt ten opzichte van de dollar doordat investeerders vrezen dat Erdogan zijn de strakke greep op de Turkse financiële markten zal handhaven. Economen van de Amerikaanse banken Morgan Stanley en Wells Fargo verwachten dat de Turkse munt nog verder in waarde zal dalen mocht Erdogan vasthouden aan het onorthodoxe beleid om de rentetarieven in het land laag te houden ondanks de hoge inflatie.

„Een overwinning van Erdogan biedt voor geen enkele buitenlandse investeerder troost”, zei Hasnain Malik, een strateeg bij Tellimer in Dubai. „Met een zeer hoge inflatie, zeer lage rentetarieven en geen netto buitenlandse reserves, kan er een pijnlijke crisis op komst zijn die alle activa treft.”

Recorddiepte

De Turkse munt is de afgelopen jaren tot een recorddiepte gedaald. Dat komt voor een groot deel doordat de Turkse centrale bank onder druk van Erdogan de rente flink heeft verlaagd om de torenhoge inflatie in te dammen. Normaal gesproken wordt de rente juist verhoogd om de inflatie te beteugelen. Veel buitenlandse investeerders hebben Turkije daarom de rug toegekeerd. Zo is het totale buitenlandse bezit aan Turkse aandelen en obligaties sinds 2013 met ongeveer 85 procent afgenomen. Erdogans uitdager Kemal Kilicdaroglu had kiezers beloofd de centrale bank weer gangbaar monetair beleid te laten uitvoeren.

„Het is duidelijk dat het huidige economische model niet werkt”, zei Burak Cetinceker, geldmanager bij Strateji Portfoy in Istanbul. „Erdogan is zich daar waarschijnlijk ook van bewust, en een bescheiden overgang naar een meer orthodox beleid in de nabije toekomst ligt voor de hand omdat het anders niet houdbaar is. Elk signaal in de richting hiervan zou door de markt worden verwelkomd.”