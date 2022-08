Column: Nederland is een land van grote ongelijkheid geworden

Premium Buitenland

De Russen nemen na McDonald’s nu ook Starbucks zelf in handen

Starbucks is dood, leve Stars Coffee. Nadat eerder een Russische kopie van McDonald’s burgers is beginnen te serveren, moet in Moskou nu ook een Starbucks-kloon de Amerikaanse koffieketen doen vergeten. Met dezelfde recepten, en bijna hetzelfde logo. Zo lijkt alles hetzelfde te blijven. Lijkt.