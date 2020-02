Vooruitblik: kleine omzetgroei en hoger resultaat Fugro in 2019

Volgens de consensus ligt de omzet op bijna 1,7 miljard euro tegen 1,65 miljard euro in 2018. Fugro had zelf ook verwacht dat de omzet zou stijgen afgelopen jaar. Bij het bedrijfsresultaat (ebitda) ligt de gemiddelde verwachting op 176,3 miljoen euro. Dat was bijna 118 miljoen euro een jaar eerder.

Fugro kondigde begin dit jaar aan een tegenvaller te hebben gehad bij een arbitragetribunaal in Singapore. Fugro gaf in maart vorig jaar een zogeheten DP3-vaartuig voor ondersteuning aan duikers terug aan Tasik. Deze Southern Star was evenwel voor een langere tijd gehuurd. Tasik verzette zich daarom. Het tribunaal bepaalde dat Fugro het vaartuig niet zomaar had mogen terugsturen naar Tasik en dat het bedrijf 26,8 miljoen dollar moet betalen. Dit bedrag wordt in de resultaten over 2019 verwerkt.

De onderneming maakte onlangs ook bekend dat het belang in het Amerikaanse Global Marine Group (GMG) wordt verkocht voor $40 miljoen. Daarnaast wordt Fugro de volledige eigenaar van dochter Seabad Geosolutions. De Franse branchegenoot CGG doet zijn belang van 40 procent in de joint venture over aan Fugro. Als onderdeel van de overeenkomst betaalt CGG 35 miljoen dollar aan Fugro.