Thuiswerken kost je dik €40 meer per maand

Gemiddeld zijn thuiswerkers €2 per dag meer kwijt dan ze dat op kantoor zouden zijn, volgens de organisatie. In een maand loopt dat op tot meer dan €40. Dat is €440 is op jaarbasis.

Zes koppen

Het Nibud heeft gekeken naar elektriciteits-, water- en gasverbruik, koffie, wc-papierverbruik en ook naar afschrijvingen van bureau en stoel. De gemiddelde werknemer drinkt zo’n zes koppen koffie of thee per dag, aldus het budgetinstituut.

De kosten zijn niet fiscaal aftrekbaar. Het Nibud raadt werknemers dan ook aan te overleggen met hun baas over een eventuele vergoeding.