Column: centrale bankiers proberen het onmogelijke in gevecht met inflatie

Door EDIN MUJAGIĆ

ECB-president Christine Lagarde en Fed-voorzitter Jerome Powell voeren een pittige strijd tegen de hoge inflatie. Ⓒ ANP/HH

Westerse centrale banken, zoals de Fed in de VS en onze eigen ECB, vechten tegen inflatie door middel van renteverhogingen. Hoewel ze daar sinds voorjaar 2022 mee bezig zijn geweest, kan het best zo zijn dat ze er nog niet klaar mee zijn. De randvoorwaarde bij dat gevecht tegen inflatie lijkt echter te zijn dat de economie niet al te veel afgeremd mag worden. En daarmee hebben de centrale banken zichzelf voor een onmogelijke opgave gesteld.