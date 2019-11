Afscheid van ’Avatar’ Maurice van Tilburg

Scheidend Euronext-baas Maurice van Tilburg tussen president-commissaris Dick Sluimers en zijn opvolgster Simone Huis in ’t Veld. Ⓒ FOTO’S De Telegraaf

Ze is de eerste vrouwelijk baas van Euronext Amsterdam en ook de enige vrouw in de raad van bestuur „In de top van de internationale NV zit wel een vrouw, een Portugese”, vertelde Simone Huis in ’t Veld op de afscheidsborrel van haar voorganger Maurice van Tilburg.