Ruim miljoen aandelen GameStop kwamen niet aan bij kopers

Volgens de SEC kwam dat omdat kopers bijvoorbeeld niet voldoende geld hadden om hun aandelenaankoop af te ronden. De koers van GameStop schoot van 1 januari tot en met 27 januari met liefst meer dan 1700 procent omhoog, aangejaagd door massale aankopen van particuliere beleggers die zich op het internetforum Reddit hadden verenigd. Zij zadelden daardoor professionele beleggers die speculeren op een koersdaling, zogeheten shortsellers, op met forse verliezen.

Op donderdag 28 januari ging GameStop hard onderuit op de beurs in New York, nadat verschillende populaire beleggingsplatforms zoals Robinhood de handel in die aandelen hadden beperkt.

Een dag later werden die beperkingen weer versoepeld, na grote ophef bij gebruikers van Robinhood en ook de politiek in Washington. Ook rond het aandeel van bioscoopketen AMC Entertainment was veel te doen vanwege de 'Reddit-beleggers'.