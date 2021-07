Nederlands laadpalenbedrijf Allego miljarden waard op Wall Street

Voor de beursgang fuseert Allego met zogeheten special purpose acquisition company, of 'spac', van investeerder Apollo Global Management. Dat is een fonds zonder eigen activiteiten dat al een notering heeft aan de New York Stock Exchange. Via de samensmelting neemt Allego die beursnotering over.

Allego werd in 2013 door Alliander opgezet om laadoplossingen op maat te maken voor gemeenten, bedrijven en vervoersmaatschappijen. Op dit moment heeft het bedrijf in twaalf landen 26.000 laadpunten voor elektrische auto's geïnstalleerd. In 2018 verkocht Alliander zijn dochterbedrijf aan de Franse investeerder Meridiam. Dat bedrijf zal een belang van circa 75 procent in Allego houden.

Bij de beursgang steken investeerders nog eens 702 miljoen dollar in het bedrijf. Dat geld is onder andere nodig om Allego verder te laten groeien.

Allego maakte de afgelopen jaren een stormachtige groei door. Gemiddeld verdubbelde het bedrijf tussen 2017 en 2020 ieder jaar de eigen omzet. Tot en met 2025 rekent het bedrijf op een gemiddelde jaarlijkse omzetgroei van 46 procent, geholpen door een fikse toename van het aantal elektrische auto's in Europa. Nu rijden op het continent nog zo'n 3 miljoen stekkerauto's rond, maar dat zijn er volgens Allego over vier jaar bijna 20 miljoen.

Het laadpalenbedrijf heeft naar eigen zeggen ook enkele technologische troeven in handen om goed te concurreren. Zo helpt software die cijfers over verkeersdrukte combineert met schattingen van de vraag naar elektrisch laden Allego bij het kiezen van geschikte nieuwe locaties. Daarnaast heeft het bedrijf eigen cloudsoftware voor bijvoorbeeld betaaldiensten.