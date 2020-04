Philips ziet omzet en winst dalen door coronavirus

De vergelijkbare omzet kwam met €4,2 miljard 2% lager uit dan een jaar geleden, terwijl van winst met €42 miljoen minder dan een kwart over bleef. Op de omzet denkt Philips dat corona een negatief effect van 5 procentpunt, heeft gehad, op het bedrijfsresultaat was dat 3%.

Philips had al aangekondigd dat de cijfers voor het afgelopen kwartaal per saldo negatief zouden uitvallen, ondanks de snel toegenomen vraag naar beademings- en patiëntbewakingsapparatuur en ct-scans voor de bestrijding van het coronavirus.

Meer beademingsmachines

In de consumentenproducten leverde de coronacrisis tegelijkertijd een terugval van 13% op, terwijl ook naar ziekenhuisapparatuur voor planbare zorg minder vraag was dan een jaar eerder. Per saldo denkt Philips over het hele jaar echter meer te verdienen en een hogere winst te maken, dankzij een 23% dikker orderboek. Om meer beademingsmachines te kunnen produceren investeren Philips en zijn productiepartners meer dan €100 miljoen.

Om zoveel mogelijk contanten in de kas te houden, wil Philips het dividend dit jaar niet in cash, maar in aandelen Voor de verwachtingen voor het hele jaar wilde bestuursvoorzitter Frans van Houten geen concrete getallen geven. Ook top van Philips krijgt om die reden zijn bonus voot 2019 volledig in aandelen uitgekeerd.

Van Houten: „We streven naar een bescheiden groei in de vergelijkbare omzet en een verbetering van de marges. Gezien de huidige onzekere en volatiele omstandigheden, zullen we geen specifiekere duiding bij geven.”