’KLM niet in etalage van luchtvaartcombi’

Amsterdam - KLM zal niet door moedermaatschappij Air France KLM in de etalage worden gezet. Dat zegt financieel directeur Erik Swelheim in een toelichting op de halfjaarcijfers, waaruit blijkt dat KLM en diens dochter Transavia door vlootproblemen een lagere winst in de boeken hebben gezet dan zustermaatschappij Air France.

KLM wist de fors hogere ticketprijzen in het tweede kwartaal niet om te zetten in meer winst. Ⓒ foto ANP