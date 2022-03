Premium Het beste van De Telegraaf

Nieuwe pensioenwet krijgt meteen kritiek Pensionado’s wacht mooie zomer: eindelijk gloort indexatie aan de horizon

Door Willemijn van Benthem en Leon Brandsema Kopieer naar clipboard

Pensioenminister Carola Schouten, werkgeversbaas Ingrid Thijssen en vakbondsman Tuur Elzinga (v.l.n.r.) zijn trots op hun ’huzarenstukje’. Ⓒ ANP/HH

Den Haag - Voor het eerst in jaren komt brede indexatie van de pensioenen echt in zicht. Als de snel oplopende rente de komende maanden niet plotseling instort, kunnen veel pensioenfondsen na 1 juli eindelijk weer indexeren. De twee grootste fondsen in Nederland zeggen dat ook nog snel te willen doen, nu het kabinet de regels wil versoepelen. Dat zou na jarenlange uitholling van de koopkracht betekenen dat veel mensen met een pensioen meer geld in de portemonnee krijgen. De mogelijke zomerse meevaller is onderdeel van de nieuwe pensioenwet die woensdag, na tientallen van discussie in de polder en de politiek, eindelijk werd gepresenteerd.