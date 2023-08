Michael geniet zeven dagen in de week

„Acht jaar geleden zei ik tegen mijn vader dat ik wel in de horeca verder wilde. Hij zei: ’Nou, dan moet je maar eens beginnen.’ Hij gaf me de kans om deze zaak aan te pakken.”

Het is een markante plek, onder in gebouw Rotterdam van architect Rem Koolhaas. De geuren uit de oosterse restaurantkeuken zijn al bespeurbaar in de lift uit de parkeergarage. Daardoor heb je al trek als de beveiliger je begroet voor de deur van de zaak, waar vooral jonge gasten aan de tafels zitten. Onder wie Feyenoord-speler Alireza Jahanbakhsh met zijn familie. Alle plekjes kijken uit op de Erasmusbrug, dus het is niet moeilijk kiezen. En dat veel jonge bezoekers vooral alcoholvrij drinken, betekent nog niet dat er geen goede wijn is.

Het uitzicht vanaf Michaels terras. Ⓒ De Telegraaf

Zijn vader had restaurant Asia in Rotterdam Prins Alexander al, toe Michael kon beginnen in Aqua Asia. Zijn jongere broer Stephen Yam zette zijn tanden zetten in het Rotterdamse restaurant Itami op de Kop van Zuid, dat bekend is om het Japanse eten.

Nu zijn zaak goed draait, weet Michael nog niet wat zijn volgende stap is. „Even dacht ik aan een zaak in 020”, zei hij over Amsterdam. „Maar met een kindje van anderhalf en een volgende op komst, denk ik: ’Even rustig aan en genieten van het succes hier.’

En dat liefst zeven dagen in de week.