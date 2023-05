Autoreus Volkswagen geeft gas in Europa en VS, rem op verkopen in China

WOLFSBURG (ANP) - Volkswagen is 2023 begonnen met een hogere omzet dan een jaar eerder. Het Duitse autoconcern kon in het eerste kwartaal meer voertuigen afleveren in Europa en Noord-Amerika, maar in China liepen de verkopen terug door toegenomen concurrentie van autofabrikanten uit het land zelf.