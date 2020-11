’Is vervroegd met pensioen gaan nu gunstig?’

Hoe zit het eigenlijk met je AOW als je als Nederlander altijd in het buitenland hebt gewerkt? Wil je door je coronacrisis eerder van je pensioen gaan genieten, en wat moet je daarvoor regelen? Telegraaflezers stuurden deze week massaal hun prangende pensioenvragen in, in het kader van de Pensioen3Daagse.