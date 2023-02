Tientallen miljoenen extra voor ’stekkerschepen’

Het Rijk heeft voor twee aanbestedingsrondes €15 miljoen aan subsidies toegekend, meldt minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat). De maritieme sector zelf investeert nog eens €55 miljoen voor de realisatie van deze installaties.

Winst

Een schip dat aan de kade ligt, verbruikt energie voor bijvoorbeeld kranen op het dek, de verwarming of koeling van het schip en haar lading en apparatuur ten behoeve van de bemanning. Voor de opwekking van deze energie gebruiken schepen vaak generatoren die op fossiele brandstof draaien. Een duurzaam alternatief voor deze generatoren is walstroom. „Een schip dat is aangesloten op walstroom stoot vrijwel geen CO2, stikstof en fijnstof uit, en produceert ook nog eens veel minder geluid. Dat is winst voor de omgeving, en de mensen die daar wonen of werken”, aldus Harbers.

Door de investering kunnen zogeheten roll-on-roll-off-schepen (schepen met een ‘rollende’ lading, zoals auto’s en vrachtauto’s) in Vlaardingen en offshore- en baggerschepen bij Vlissingen vanaf eind 2023 aan de walstroom en gaan cruiseschepen in Rotterdam vanaf half 2024 aan de stekker.

Harbers: „De geschatte CO2-reductie in Vlaardingen is circa 2100 ton op jaarbasis. In Vlissingen verwacht Deme Group een CO2-uitstootreductie van 3400 ton per jaar. Dat is vergelijkbaar met circa 960 huishoudens of 1000 auto’s. De verwachte uitstootreductie van NOx (stikstofoxiden) in Vlissingen is 50 ton per jaar en dat is te vergelijken met de uitstoot van 42.000 auto’s.”