UBS negatiever over winst na moeilijk 2019

UBS presteerde vooral minder met zijn divisie voor vermogensbeheer, waar recent Iqbal Khan als topman werd aangesteld. Veel klanten trokken in het slotkwartaal van 2019 hun kapitaal terug van de beleggingsaccounts. Dat ging dan vooral om vermogende Zuid- en Noord-Amerikanen. Ook verliep de verkoop van lucratieve financiële diensten moeizaam.

De vermogensbeheertak geldt als een probleemkindje van UBS. Eerder dit jaar kwam de bank met plannen voor een ommekeer voor die divisie. Daarbij gaan honderden banen verloren. De tak worstelt met de opkomst van kant-en-klare beleggingsproducten van concurrenten, die doorgaans goedkoper zijn dan het op maat gesneden beleggingsaanbod van UBS.

Iqbal Khan

Khan is de man die de vermogensbeheer bij UBS weer op de kaart moet zetten. Hij stapte vorig kwartaal over van de aartsrivaal Credit Suisse. Die overstap mondde uit in een schandaal nadat Credit Suisse privédetectives inhuurde om Khan te schaduwen. Credit Suisse vreesde dat Khan bankiers weg zou lokken naar UBS. De spionageopdracht zou van de hand van operationeel directeur Pierre-Olivier Bouée komen. Die nam vanwege de kwestie eerder al ontslag. Hij zou daarbij alleen hebben gehandeld.

UBS rekent tegen 2022 nu op een rendement tussen 12 en 15 procent. De verhouding van de kosten en inkomsten moeten tussen de 75 procent en 78 procent uitkomen. Onder de streep resteerde vorig jaar 4,3 miljard dollar tegen een winst van 4,5 miljard dollar een jaar eerder.

Verder maakte UBS bekend zijn meerderheidsbelang in fondsenplatform UBS Fondcenter van de hand te doen. Koper is financieel dienstverlener Clearstream.