Derde hotel Mövenpick geopend

Het 72 kamers tellende hotel is gevestigd schuin tegenover paleis Noordeinde in de Paleisstraat, waar vroeger de Staatsloterij was gevestigd. Het design is van het beroemde architectenbureau uit New York Wilson Associates. Het is het derde Mövenpick hotel in Nederland (wereldwijd 90 hotels) dat sinds 2018 onder de Accor-vlag valt. Het was voor Walker-Nederkoorn zijn tweede Mövenpick die hij opende. De eerste was in de stad Colombo op Sri Lanka toen hij daar ambassadeur was. Er waren zo’n twintig ambassadeurs aanwezig.