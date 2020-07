Dow stijgt 250 punten, maar tech-aandelen zakken weg

De Dow Jones-index noteerde 249 punten hoger rond 17.00 uur tot 26.330 punten, 0,9% in de plus. De S&P500-index werd 0,3% meer waard, maar de Nasdaq koerste 0,3% lager.

Bekijk ook: AEX sluit lager bij start van cijferseizoen

Het Amerikaanse cijfer voor de inflatie kwam voor juni uit op een toename van 0,6% op jaarbasis vergeleken, waar analisten 0,5% toename hadden verwacht.

JPMorgan de grootste zakenbank gemeten naar vermogen, halveerde zijn winst over het tweede kwartaal, nadat het een reservering van $10,47 miljard vanwege de verwachte tegenvallers in de coronacrisis. De winst van $4,69 halveerde tegenover de $9,65 miljard een jaar ervoor. Maar met een winst van $1,38 per aandeel overstegen die de verwachting van $1,15 per aandeel. Het aandeel won 0,7%.

Lager dividend

Een aandeel Goldman Sachs werd 0,7% duurder, Morgan Stanley daalde 1,4%. Zakenbank Citigroup verloor 2,4% op zijn kwartaalresultaten. De handelsresultaten van de zakenbank waren wel beter dan verwacht.

Wells Fargo meldde een driemaandsverlies van $2,4 miljard. Het dividend werd teruggebracht tot $0,10, het aandeel zakte tot 7%.

Delta Airlines raakte 3,1% kwijt: het verlies voor belastingen was $7 miljard, meldde het luchtvaartconcern. Maar het heeft $15,7 miljard als buffer, zo voegde het toe. Delta beperkt het aantal vluchten deze zomer.

Ook gaat de aandacht uit naar Lockheed Martin: China is van plan sancties in te voeren tegen het Amerikaanse defensieconcern.

Bij de tech-aandelen verloor Netflix 3,4%. Apple zakte 0,6%, Microsoft 0,9%, Facebook 0,5% en Amazon daalde 2,2% af.

Het aandeel Google-moederbedrijf Alphabet (-0,9%) beweegt op nieuws van Bloomberg: Google zou $4 miljard investeren in Jio Platforms, het grote telecomplatform. Facebook stak hier eerder $5,7 miljard in. Intel nam voor $250 miljoen deel. De Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië investeerden respectievelijk $1,2en $1,5 miljard.

De 10-jarige Amerikaanse staatslening steeg licht tot 0,611%. Olie werd 0,2% duurder bij $40,20 per vat.

Meer financieel relevant nieuws gratis in je mailbox? Meld je hier aan!