De laatste autobouwers hebben afgelopen week hun kwartaalcijfers gepresenteerd. Enkele uitzonderingen daargelaten, is het kommer en kwel. Met name de Duitse autobouwers lijken nog maar één klap verwijderd van een totale knock-out. De auto-industrie is duidelijk op zoek naar de nieuwe realiteit. Tot die tijd hangen er donkere wolken boven de autobouwers, die ervoor zorgen dat het ook drupt in andere sectoren.