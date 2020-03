Nieuwe technologie later door coronavirus

Rotterdam zou na Utrecht, Hilversum en Den Haag de vierde regio zou zijn waar de telecomprovider zijn nieuwe supersnelle internet wilde gaan aanbieden. Ook met het afschakelen van het analoge signaal waar enkele maanden geleden werd begonnen, is weer stilgelegd omdat monteurs alleen nog voor hoognodige storingswerkzaamheden de deur uit gaan. KPN laat weten voorlopig gewoon door te gaan met de uitrol van glasvezel in nieuwe gebieden.

Google meldde deze week dat het vanwege het coronavirus de lancering van nieuwe versies van internetbrowser Chrome en besturingssysteem Chrome OS op de lange baan schuift. Eerder werden al introducties van nieuwe smartphones uitgesteld, toen het World Mobile Congress in Barcelona eind februari niet doorging. De sluiting van fabrieken in China leidde al eerder tot twijfel of nieuwe iPhones wel in voldoende mate beschikbaar zouden zijn voor de introductie op de wereldmarkten.