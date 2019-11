Wall Street opent lager op Black Friday

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,2 procent lager op 28.097 punten. De brede S&P 500 zakte 0,1 procent tot 3149 punten en techgraadmeter Nasdaq leverde 0,2 procent in tot 8686 punten.

Donderdag bleef Wall Street dicht voor Thanksgiving Day, terwijl de markten nu slechts een halve dag zijn geopend. Woensdag werden de recordstanden op Wall Street nog verder aangescherpt door de hoop op een spoedig handelsakkoord tussen Washington en Peking.

Grote winkelbedrijven als Walmart (plus 0,8 procent) en Amazon (plus 0,2 procent) staan extra in de schijnwerpers vanwege Black Friday. Deze dag staat in de Verenigde Staten bekend als de start van het belangrijke feestdagenseizoen voor retailers, die tijdens deze periode alles uit de kast halen om klanten te binden. Vaak worden grote kortingen geboden om kopers over de streep te trekken.