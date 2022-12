Moederbedrijf Kabouter Plop, K3 en Samson & Marie stapt in de blockchain

Non-fungible tokens, kortweg nft’s, zijn digitale eigendomscertificaten die vastgelegd worden in de blockchain. Dat is op zijn beurt een digitaal, openbaar toegankelijk en decentraal register van transacties in virtuele zaken. De nft’s van Studio 100 hebben allemaal een afbeelding van de hond Samson, en zijn gewoon te kopen voor euro’s. De technologie erachter is namelijk een middel, geen doel op zich, benadrukt hoofd digital van Studio 100 Kevin De Mulder. „Zo’n ticket moet even gemakkelijk te kopen zijn als een ticket voor onze Sinterklaasshow”, zegt hij tegen De Tijd.

Maar wie eenmaal een Studio 100-nft heeft, kan er wel in de cryptowereld mee de boer op. Zo kan de eigenaar ’m naar een andere cryptoportefeuille overmaken, bijvoorbeeld om door te verkopen. Ook kan Studio 100 eigenaars laten stemmen over wat voor extra’s ze willen hebben.

De eerste 25 nft’s worden binnenkort verkocht, begin volgend jaar volgt de rest. Hoeveel Studio 100 ervoor wil hebben is nog niet bekend.