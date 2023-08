Beursblog: Philips in het zonnetje, AEX en Wall Street vlak in aanloop naar Fed-notulen

Amsterdam - De AEX begint de handelsweek met een kleine plus. Philips was de grote winnaar bij de hoofdfondsen na het bericht dat investeringsfonds Exor een groot belang heeft genomen in het zorgtechnologieconcern. Ook de Dow Jones bewoog nauwelijks. Beleggers kijken even de kat uit de boom in de aanloop naar de Fed-notulen later deze week.

Ⓒ ANP / HH