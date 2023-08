Beursblog: Philips in het zonnetje in iets lagere AEX

Amsterdam - De AEX verliest aan het eind van de middag een beetje terrein. Philips wint nadat bekend is geworden dat investeringsfonds Exor een belang heeft genomen in het zorgtechnologieconcern. Wall Street is vlak geopend. Beleggers kijken even de kat uit de boom in de aanloop naar de Fed-notulen later deze week.

